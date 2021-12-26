Правительство выделило пять миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в сёлах

19:19, 26 декабря 2021, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в сёлах и труднодоступных местностях, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что эти средства позволят обновить почти 1,2 тыс. почтовых отделений, оснастить их новой мебелью и оборудованием. Также при необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания.