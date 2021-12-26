27 воспитанников спортивных школ Псковской области побывали на шоу «Легенды спорта. Первые»
27 воспитанников спортивных школ Пскова и Великих Лук побывали в Москве на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Он отметил, что в этом году шоу посвящено 60-летию первого полёта человека в космос. В постановке было задействовано более 200 участников, в их числе чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы в самых разных видах спорта.
Ребята увидели спортивную, художественную и воздушную гимнастику, акробатику и прыжки на батуте, брейк-данс, хип-хоп и многое другое. Кроме этого, они побывали на обзорной экскурсии и посетили новогоднюю ярмарку у стен Кремля.
«Такие поездки наших ребят на одно из самых зрелищных спортивно-гимнастических мероприятий года стали доброй традицией. Благодарю Алексея Немова и всех организаторов шоу за замечательное мероприятие и приглашение наших юных спортсменов», – отметил глава региона.
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27 воспитанников спортивных школ Псковской области побывали на шоу «Легенды спорта. Первые»
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