27 воспитанников спортивных школ Псковской области побывали на шоу «Легенды спорта. Первые»

20:36, 26 декабря 2021, ПАИ

27 воспитанников спортивных школ Пскова и Великих Лук побывали в Москве на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в этом году шоу посвящено 60-летию первого полёта человека в космос. В постановке было задействовано более 200 участников, в их числе чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы в самых разных видах спорта.

Ребята увидели спортивную, художественную и воздушную гимнастику, акробатику и прыжки на батуте, брейк-данс, хип-хоп и многое другое. Кроме этого, они побывали на обзорной экскурсии и посетили новогоднюю ярмарку у стен Кремля.

«Такие поездки наших ребят на одно из самых зрелищных спортивно-гимнастических мероприятий года стали доброй традицией. Благодарю Алексея Немова и всех организаторов шоу за замечательное мероприятие и приглашение наших юных спортсменов», – отметил глава региона.