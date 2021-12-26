Иммунолог сообщил о риске наступления смерти через несколько месяцев после излечения от COVID-19
Ряд пациентов подвержены риску наступления смерти через несколько месяцев после излечения от COVID-19, сообщил гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков порталу Ura.ru.
Это касается пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, кто тяжело перенес заболевание.
Врач заметил, что у этих категорий граждан могут сохраниться симптомы COVID-19: слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики.
Из-за этого по прошествии трех-четырех месяцев человек может умереть, перенеся инсульт или тяжелый инфаркт.
Иммунолог отметил, что таких смертей в статистике летальных случаев от коронавируса нет.
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Иммунолог сообщил о риске наступления смерти через несколько месяцев после излечения от COVID-19
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