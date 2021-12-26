Иммунолог сообщил о риске наступления смерти через несколько месяцев после излечения от COVID-19

22:21, 26 декабря 2021, ПАИ

Ряд пациентов подвержены риску наступления смерти через несколько месяцев после излечения от COVID-19, сообщил гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков порталу Ura.ru.

Это касается пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, кто тяжело перенес заболевание.

Врач заметил, что у этих категорий граждан могут сохраниться симптомы COVID-19: слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики.

Из-за этого по прошествии трех-четырех месяцев человек может умереть, перенеся инсульт или тяжелый инфаркт.

Иммунолог отметил, что таких смертей в статистике летальных случаев от коронавируса нет.