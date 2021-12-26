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Общество

Спасатели предупредили об опасных новогодних развлечениях

Самым опасным развлечением в новогоднюю ночь является использование неисправных гирлянд, декоративных свечей и пиротехники, рассказал заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что на новогодних праздниках угрозой для возникновения пожара могут стать оставленные без присмотра зажжённые декоративные свечи, ёлочные гирлянды, неисправные световые приборы.

Кроме того, пиротехника, которая используется активно в эти дни, также имеет высокую пожароопасность.

Ещё одной распространённой причиной возгораний является перегрузка электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов.

Иванов в таком случае советует купить огнетушитель и установить в квартире дымовой датчик. Кроме того, в помещении не нужно жечь пиротехнику, а домашние бенгальские свечи стоит использовать вдали от штор и материалов, которые легко воспламеняются.

Пиротехникой можно пользоваться лишь на расстоянии от жилых домов и общественных пространств, предупредил специалист. Также при покупке пиротехники необходимо попросить сертификат соответствия.

Иванов подчеркнул, что для запуска фейерверков нельзя выходить на городские водоёмы: даже при устоявшихся минусовых температурах лёд в некоторых местах может быть очень слабым.

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