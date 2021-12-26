Умер актёр дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивавший Дамблдора и Оптимуса Прайма

23:00, 26 декабря 2021, ПАИ

В возрасте 64 лет умер известный актёр дубляжа Андрей Ярославцев. Причина смерти – COVID-19, сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на своей странице во «ВКонтакте».

Андрей Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. После окончания школы поступил в театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1978 году. В том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова.

Позже он начал пробовать себя в дубляже. За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Голосом Андрея говорят такие персонажи, как Оптимус Прайм («Трансформеры»), Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»), Гимли («Властелин колец») и многие другие.