Великолучанам предложили выбрать время новогоднего салюта

07:17, 27 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте предложил жителям Великих Лук выбрать удобное время для новогоднего салюта.

Глава региона отметил, что в случае необходимости время начала праздничного новогоднего салюта может быть изменено, и призвал жителей голосовать за удобное время. Так, 67% проголосовали за то, чтобы салют начался 1 января в 01:00, а 33% считают, что лучше было бы провести салют в 00:30.

Ранее сообщалось, что салют из 480 залпов прогремит 1 января в 00:30 на набережной реки Ловать.