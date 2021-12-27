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Общество

Псковские энергетики напоминают: линии электропередачи и иные энергообъекты - источник повышенной опасности

Наступают новогодние праздники и продолжительные выходные. В эти дни особенно важно помнить и соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов на улице и при обращении с электроприборами дома.

Смертельно опасно использовать салюты и петарды под линиями электропередачи любого класса напряжения. Такие действия могут привести к повреждению и отключению ВЛ. Помните: оборванный провод или свисающая с провода мишура могут стать причиной серьезной электротравмы.

Нельзя устраивать снежные горки, катания на лыжах и ледовые катки вблизи энергообъектов. Нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций и тем более проникать внутрь! Помните: электротравму можно получить не только при непосредственном контакте с токоведущими частями оборудования, но и при приближении к ним!

Энергетики постоянно проверяют исправность замков и целостность ограждений энергообъектов, чтобы предотвратить попытки несанкционированного приближения к оборудованию под напряжением. При обнаружении обрыва и искрения проводов, повреждения изоляторов, неисправных замков трансформаторных подстанций и электрических щитов нужно незамедлительно сообщить об этом в энергокомпанию.

Бытовые электроприборы тоже могут стать причиной электротравмы. Дома нельзя перегружать электросеть, включая несколько приборов в одну розетку. А для украшения новогодней елки нужно использовать только исправные электрогирлянды заводского изготовления.

В каникулы дети чаще остаются одни, у них больше свободного времени для прогулок и игр на улице. Чтобы новогодние праздники не омрачились трагедией, изучите и повторите с детьми простые правила электробезопасности. Сделать это можно с помощью материалов специального портала «Подружись с электричеством» (https://electrofriend.mrsksevzap.ru/), где собраны игры, наглядные пособия и методические материалы по профилактике электротравматизма.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, при обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

 

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