Центробанк возьмёт под контроль все денежные переводы между россиянами

10:01, 27 декабря 2021, ПАИ

Центробанк России будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные. Это следует из направленной кредитным организациям регулятором новой формы для предоставления отчётности, пишет РБК со ссылкой на источники.

«Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом банк будет анализировать рынок в целом по стране и в регионах.