Стоимость проезда в автобусах Пскова могут повысить до 31 рубля

11:08, 27 декабря 2021, ПАИ

С 1 января проезд в автобусах Пскова может подорожать. Соответствующий документ размещён на сайте нормативно-правовых актов региона.

Согласно приказу, установлены предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа. Так, предельный регулируемый тариф на перевозку пассажиров установлен в размере 31 рубля, перевозка багажа автомобильным транспортом также в размере 31 рубля.

Отмечается, что тарифы, установленные приказом, являются предельными максимальными. Снижение уровней тарифов производится организациями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно.