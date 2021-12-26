Юные шахматисты получили награды и подарки от Федерации шахмат Псковской области

12:20, 27 декабря 2021, ПАИ

В преддверии новогодних праздников руководители Федерации шахмат Псковской области вручили награды и призы юным шахматистам и их учителям. Как сообщили в пресс-службе спортивной организации, Дмитрий Шахов и Александр Шпак посетили две городские школы Пскова, где встретились с директорами образовательных организаций: Ириной Аксёновой (Гуманитарный лицей) и Светланой Алексеевой («Средняя образовательная школа №17 им. Валерия и Анатолия Молотковых»), а также учителями шахматного всеобуча: Александром Муравьёвым и Светланой Пошибайловой.

В Гуманитарном лицее Пскова президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов и глава Детско-юношеского совета ФШПО, главный тренер юношеской сборной по шахматам нашей области Александр Шпак вручили юным шахматистам грамоты и медали, сладкие призы за их победы на городском и областном этапах всероссийского турнира среди команд второклассников.

Обращаясь к ребятам, Дмитрий Шахов сказал, что, к сожалению, в связи с пандемией коронавируса в начале года было очень трудно проводить детские соревнования из-за постоянных ограничений, тем более торжественно вручать награды и призы, но сегодня представилась возможность лично прийти в школу, чтобы поздравить лучшую команду России среди второклассников.

Приветствуя юных шахматистов, Александр Шпак сказал: «Вы делаете только свои первые шаги в шахматах – древней, увлекательной и мудрой игре, и, несмотря трудности, вам удалось успешно пройти все отборочные состязания и, показав настоящий командный дух и взаимную поддержку друг друга, победить во всероссийском турнире среди лучших команд вторых классов школ из регионов России, где в школах преподают шахматы».

В школе №17 директор Светлана Алексеева и учитель шахматного всеобуча Светлана Пошибайлова показали гостям специализированный кабинет, где второклассники обучаются шахматам. В этом кабинете установлены ноутбуки, которые были вручены школе за победу в областном конкурсе благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко несколько лет назад.

Поздравляя с заслуженными наградами юных шахматистов, Александр Шпак и Дмитрий Шахов особо отметили ведущую роль учителя шахмат Светланы Пошибайловой, которая уже неоднократно приводила к победам своих воспитанников на различных соревнованиях и конкурсах, а также пожелали ребятам продолжать заниматься шахматами уже в спортивных кружках и секциях, поскольку шахматы помогают развивать не только логическое мышление и память, но воспитать лучшие качества характера ребенка: волю, терпение, целеустремленность, умение побеждать и проигрывать.