Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Юные шахматисты получили награды и подарки от Федерации шахмат Псковской области

В преддверии новогодних праздников руководители Федерации шахмат Псковской области вручили награды и призы юным шахматистам и их учителям. Как сообщили в пресс-службе спортивной организации, Дмитрий Шахов и Александр Шпак посетили две городские школы Пскова, где встретились с директорами образовательных организаций: Ириной Аксёновой (Гуманитарный лицей) и Светланой Алексеевой («Средняя образовательная школа №17 им. Валерия и Анатолия Молотковых»), а также учителями шахматного всеобуча: Александром Муравьёвым и Светланой Пошибайловой.

В Гуманитарном лицее Пскова президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов и глава Детско-юношеского совета ФШПО, главный тренер юношеской сборной по шахматам нашей области Александр Шпак вручили юным шахматистам грамоты и медали, сладкие призы за их победы на городском и областном этапах всероссийского турнира среди команд второклассников.

Обращаясь к ребятам, Дмитрий Шахов сказал, что, к сожалению, в связи с пандемией коронавируса в начале года было очень трудно проводить детские соревнования из-за постоянных ограничений, тем более торжественно вручать награды и призы, но сегодня представилась возможность лично прийти в школу, чтобы поздравить лучшую команду России среди второклассников.

Приветствуя юных шахматистов, Александр Шпак сказал: «Вы делаете только свои первые шаги в шахматах – древней, увлекательной и мудрой игре, и, несмотря трудности, вам удалось успешно пройти все отборочные состязания и, показав настоящий командный дух и взаимную поддержку друг друга, победить во всероссийском турнире среди лучших команд вторых классов школ из регионов России, где в школах преподают шахматы».

В школе №17 директор Светлана Алексеева и учитель шахматного всеобуча Светлана Пошибайлова показали гостям специализированный кабинет, где второклассники обучаются шахматам. В этом кабинете установлены ноутбуки, которые были вручены школе за победу в областном конкурсе благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко несколько лет назад.

Поздравляя с заслуженными наградами юных шахматистов, Александр Шпак и Дмитрий Шахов особо отметили ведущую роль учителя шахмат Светланы Пошибайловой, которая уже неоднократно приводила к победам своих воспитанников на различных соревнованиях и конкурсах, а также пожелали ребятам продолжать заниматься шахматами уже в спортивных кружках и секциях, поскольку шахматы помогают развивать не только логическое мышление и память, но воспитать лучшие качества характера ребенка: волю, терпение, целеустремленность, умение побеждать и проигрывать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

26 декабря 2021

Камила Валиева стала чемпионкой России с результатом выше мирового рекорда
25 декабря 2021

В Правительстве РФ утвердили правила предоставления субсидий на развитие студенческого спорта
23 декабря 2021

Фанаты «Зенита» выступили против паспортов болельщика
22 декабря 2021

В Великих Луках определили лучших спортсменов и тренеров 2021 года
22 декабря 2021

Пскович Виталий Шудегов стал чемпионом Псковской области по настольному теннису среди ветеранов
21 декабря 2021

Ученица Идрицкой школы заняла третье место в областных соревнованиях по спортивному ориентированию
21 декабря 2021

Новый выпуск «Свежего ПоМола» собрал знаменитых спортсменов
20 декабря 2021

Кубок Псковской области по рукопашному бою прошёл в Пскове 19 декабря в УСК «Олимп»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...