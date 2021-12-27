Пятеро повторно севших за руль нетрезвыми водителей попались в выходные псковским полицейским

15:21, 27 декабря 2021, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Себеже и Псковском районе полиция задержала пятерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 26 декабря вечером в Пскове у дома на улице Индустриальной правоохранители остановили «Фольксваген». За рулем находилась 58-летняя женщина, у которой имелись признаки алкогольного опьянения.

В этот же день в Себеже на улице 7-го Ноября полицейские остановили «Ровер 75», им управлял нетрезвый 26-летний местный житель. В Псковском районе в 19:00 по трассе Санкт-Петербург – Невель ехал 31-летний пскович на «Шевроле». Он тоже был в нетрезвом состоянии.

25 декабря в Великих Луках вечером на улице Металлистов на ВАЗ-21101 ехал 36-летний местный житель. И он был под градусом. Еще одного нетрезвого 38-летнего водителя, ехавшего на автомобиле «Форд» по проспекту Гагарина, стражи порядка выявили в южной столице области 26 декабря.