В Великих Луках состоялся первый турнир по боксу памяти тренера Юрия Артемьева
В Великих Луках состоялся первый открытый турнир по боксу памяти тренера Юрия Артемьева. Об этом сообщил тренер СШОР «Экспресс» Юрий Федоров.
В соревнованиях приняли участие 80 боксеров. Победителями в своих категориях стали: Никита Дроздов, Тимур Суетов, Никита Ганченков, Даниил Лукашов, Егор Лунев, Андрей Лабецкий, Артём Гусейнов.
Отметим, тренер по боксу Юрий Артемьев ушел из жизни в 2016 году. Он воспитал десятки кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта России и Белоруссии, одного мастера спорта международного класса.
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