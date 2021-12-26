В Великих Луках состоялся первый турнир по боксу памяти тренера Юрия Артемьева

15:58, 27 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках состоялся первый открытый турнир по боксу памяти тренера Юрия Артемьева. Об этом сообщил тренер СШОР «Экспресс» Юрий Федоров.

В соревнованиях приняли участие 80 боксеров. Победителями в своих категориях стали: Никита Дроздов, Тимур Суетов, Никита Ганченков, Даниил Лукашов, Егор Лунев, Андрей Лабецкий, Артём Гусейнов.

Отметим, тренер по боксу Юрий Артемьев ушел из жизни в 2016 году. Он воспитал десятки кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта России и Белоруссии, одного мастера спорта международного класса.