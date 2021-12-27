В псковском филиале ООО «Экопром» открыта вакансия на должность сотрудника склада
В связи с расширением подразделения в псковском филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») открыта вакансия на должность «сотрудник склада». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.
Требования:
- знание организационно-распорядительных документов, касающихся складского хозяйства, условий приема, хранения, отпуска складируемых товарно-материальных ценностей;
- уверенный пользователь ПК;
- знание программ 1С.
Обязанности:
- прием, хранение, выдача ТМЦ на складе;
- ведение учета складских операций;
- соблюдение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов;
- составление установленной отчетности;
- участие в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей.
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- соц. пакет;
- работа на территории г. Пскова (Уграда).
Заработная плата - от 33 000 руб.
Обращаться по телефону: 8-953-232-10-90. Резюме высылать на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru
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