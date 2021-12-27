В псковском филиале ООО «Экопром» открыта вакансия на должность сотрудника склада

16:32, 27 декабря 2021, ПАИ

В связи с расширением подразделения в псковском филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») открыта вакансия на должность «сотрудник склада». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Требования:

- знание организационно-распорядительных документов, касающихся складского хозяйства, условий приема, хранения, отпуска складируемых товарно-материальных ценностей;

- уверенный пользователь ПК;

- знание программ 1С.

Обязанности:

- прием, хранение, выдача ТМЦ на складе;

- ведение учета складских операций;

- соблюдение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов;

- составление установленной отчетности;

- участие в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей.

Условия:

- оформление по ТК РФ;

- соц. пакет;

- работа на территории г. Пскова (Уграда).

Заработная плата - от 33 000 руб.

Обращаться по телефону: 8-953-232-10-90. Резюме высылать на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru