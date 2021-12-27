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Общество

Об основных проблемах округа №2 рассказал депутат Псковской гордумы Сергей Колосов

Основные проблемы жителей своего округа назвал в эфире проекта ПАИ-live депутат Псковской городской Думы по округу № 2 Сергей Колосов.

Он отметил, что во втором округе очень много старого жилого фонда, в связи с чем людей беспокоит капитальный ремонт домов и дворов. «Хорошо, что есть программа «Комфортная городская среда», по которой удалось починить за эти четыре года достаточно много дворов, и это, мне кажется, видно невооруженным глазом. Также изношенность сетей… Житейские вопросы», – пояснил он.

Также Сергей Колосов отметил, что в его округе есть частный сектор со своей спецификой. По его словам, зимой насущной проблемой является уборка снега. «Уже неоднократно жители звонили, беспокоились, что снег не расчищается, но управление городского хозяйства взяло это на контроль, и сейчас достаточно быстро убирают снег», – сообщил депутат.

Жителей округа беспокоит доступность водоснабжения: в частном секторе колонки находятся очень далеко друг от друга. «К сожалению, эти колонки может сделать только горводоканал из собственных средств, но на это у него пока нет средств, это старая проблема», – рассказал Колосов.

Помимо этого, в частном секторе часто бывают подтопления весной и осенью. «Не зря этот частный сектор назывался в народе Болотом. Но эти проблемы удается решать в последние годы, потому что там построили КНС, которая откачивает из ям воду, а у кого не уходит вода, приезжают специализированные службы и откачивают воду уже точечно в каждом доме», – отметил депутат.

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