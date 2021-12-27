Пять протоколов составили на нарушивших масочный режим пассажиров автобусов в Пскове
На прошлой неделе в Пскове на нарушителей масочного режима в общественном транспорте составили пять административных протоколов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Сотрудники регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству при содействии УМВД России по городу Пскову продолжают рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты от вирусов у пассажиров городских автобусов.
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