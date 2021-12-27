Григорий Стороненков: 75% бюджета Пскова – это деньги из области и федерации

17:39, 27 декабря 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире проекта ПАИ-live рассказал, что 75% бюджета Пскова – это деньги из области и федерации.

«У нас на сегодняшний день собственная доходная часть бюджета – 2 млрд рублей. А 6,3 млрд рублей – безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. Получается, что соотношение 75 % – это деньги извне, а 25 % – это наши деньги в бюджете. Хотя, Псков во все уровни перечисляет налоги почти на сумму в 14 млрд рублей. Фактически, мы перечисляем денег больше, чем получаем», - рассказал депутат, добавив, что муниципалитет является донором.

Григорий Стороненков рассказал, что собственная доходная база Пскова составляет 2 млрд рублей – это в основном подоходный налог. Спикер уверен, что, если приложить усилия, развивать новые рабочие места, открывать разные предприятия, то увеличится доходная база и поступления.

«Систему межбюджетных отношений целесообразно, наверное, поменять, но очень аккуратно, чтобы стимулировать муниципалитеты, как можно больше зарабатывать собственных денег в бюджет. И тогда, когда каждая клеточка нашего большого организма в стране будет нацелена в целом у нас и налоговые поступления увеличатся, и бюджет увеличится. Но в этом вопросе нужно двигаться осторожно и последовательно», - добавил он.