Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Григорий Стороненков: 75% бюджета Пскова – это деньги из области и федерации

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире проекта ПАИ-live рассказал, что 75% бюджета Пскова – это деньги из области и федерации.

«У нас на сегодняшний день собственная доходная часть бюджета – 2 млрд рублей. А 6,3 млрд рублей – безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. Получается, что соотношение 75 % – это деньги извне, а 25 % – это наши деньги в бюджете. Хотя, Псков во все уровни перечисляет налоги почти на сумму в 14 млрд рублей. Фактически, мы перечисляем денег больше, чем получаем», - рассказал депутат, добавив, что муниципалитет является донором.

Григорий Стороненков рассказал, что собственная доходная база Пскова составляет 2 млрд рублей – это в основном подоходный налог. Спикер уверен, что, если приложить усилия, развивать новые рабочие места, открывать разные предприятия, то увеличится доходная база и поступления.

«Систему межбюджетных отношений целесообразно, наверное, поменять, но очень аккуратно, чтобы стимулировать муниципалитеты, как можно больше зарабатывать собственных денег в бюджет. И тогда, когда каждая клеточка нашего большого организма в стране будет нацелена в целом у нас и налоговые поступления увеличатся, и бюджет увеличится. Но в этом вопросе нужно двигаться осторожно и последовательно», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

27 декабря 2021

На Северо-Западе сельский туризм догнал по популярности историко-культурный
27 декабря 2021

Почему подорожал картофель, объяснила псковский фермер

27 декабря 2021

Центробанк возьмёт под контроль все денежные переводы между россиянами
24 декабря 2021

Проект бюджета формировался с учетом мнения жителей Пскова
24 декабря 2021

Принят бюджет Пскова на 2022 год

24 декабря 2021

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и масло в 2022 году
23 декабря 2021

Владимир Путин охарактеризовал российский бюджет как социально ориентированный
23 декабря 2021

В Псковской области принят закон об индексации выплат отдельным категориям граждан


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...