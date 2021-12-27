Президент Владимир Путин принял участие в акции «Ёлка желаний»

19:10, 27 декабря 2021, ПАИ

Глава России Владимир Путин принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний». Ему достался шар с мечтой 14-летнего подростка Марка Кобленева из Подмосковья. Юноша очень хотел гитару, чтобы научиться на ней играть. Президент лично позвонил семье Марка, и выяснилось, что у их нет жилья, а проживает Марк с мамой у знакомой многодетной семьи.

Президент связался с главой региона, чтобы решить вопрос с жильём.

Второй звонок Владимира Путина был уже в новую квартиру.

«Гитару получил? Тебе нужно же будет заниматься... Подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Переезжайте. Вам понравилась квартира? Вы переехали уже? А… уже переехали», — начал разговор президент.

Марк пообещал, что научится играть на гитаре и исполнит президенту песню.

«Мне? Спасибо. А какую?» — поинтересовался Путин.

Марк, который уже рассказывал, что любит творчество Владимира Высоцкого, пообещал выучить песню «Высота».

Президент поздравил семью с наступающим Новым годом. Кроме того, глава государства помог и многодетной семье, которая приютила Марка и его маму.

