Президент Владимир Путин принял участие в акции «Ёлка желаний»
Глава России Владимир Путин принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний». Ему достался шар с мечтой 14-летнего подростка Марка Кобленева из Подмосковья. Юноша очень хотел гитару, чтобы научиться на ней играть. Президент лично позвонил семье Марка, и выяснилось, что у их нет жилья, а проживает Марк с мамой у знакомой многодетной семьи.
Президент связался с главой региона, чтобы решить вопрос с жильём.
Второй звонок Владимира Путина был уже в новую квартиру.
«Гитару получил? Тебе нужно же будет заниматься... Подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Переезжайте. Вам понравилась квартира? Вы переехали уже? А… уже переехали», — начал разговор президент.
Марк пообещал, что научится играть на гитаре и исполнит президенту песню.
«Мне? Спасибо. А какую?» — поинтересовался Путин.
Марк, который уже рассказывал, что любит творчество Владимира Высоцкого, пообещал выучить песню «Высота».
Президент поздравил семью с наступающим Новым годом. Кроме того, глава государства помог и многодетной семье, которая приютила Марка и его маму.
Как планируете провести новогодние каникулы?
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