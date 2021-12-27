В Великих Луках стартовала ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз»

23:30, 27 декабря 2021, ПАИ



В канун Нового года детям так хочется праздника и подарков! Начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Великие Луки Денис Долганов приехал поздравить с наступающим Новым Годом и Рождеством воспитанников Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковского областного «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в г. Великие Луки». Об этом сообщает газета "Великолукская правда. Новости" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г .Великие Луки.



Волшебник в погонах привез гирлянду на солнечной батарее, чтобы ёлочка могла радовать своим блеском и волшебным сиянием детей. Также детям подарили разнообразные развивающие игры.



Акция «Полицейский Дед Мороз» будет проходить до 10 января 2022 года, сообщают правоохранители.