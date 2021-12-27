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Трёх сутенёров будут судить в Псковской области

Троих сутенёров будут судить в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Псковичам 1977, 1980 и 1985 годов рождения предъявлено обвинение в совершении противоправных деяний, предусмотренных п. «б» ч. 2 статьи 241, ч. 3 статьи 240, ч. 1 статьи 228 и п.п. «а», «г» ч. 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигуранты привлекали к занятиям проституцией девушек в возрасте от 20 лет из числа жительниц Пскова и районов региона, осуществляли на съемных квартирах содержание притонов для занятия проституцией, совершая эти деяния с применением насилия и с угрозой его применения.

При совершении организованной группой данных преступлений каждый ее участник действовал из корыстных побуждений, согласовывая свое поведение и функции с другими соучастниками. «Вклад» каждого члена этой группы был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности и конечном итоге он приводил к достижению общей преступной цели.

Противоправную деятельность злоумышленников удалось пресечь в сентябре 2020 года сотрудникам Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

Органом предварительного следствия двое фигурантов обвиняются в преступлении, связанном с организацией занятия проституцией, содержанием предназначенных для этого притонов, совершенном с применением насилия и угрозой его  применения, а также в вымогательстве в крупном размере.

Третий член группы обвиняется в вовлечении других лиц в занятие проституцией, принуждении к продолжению занятия ею, совершенном с применением насилия и угрозой его применения. Кроме того, ему вменяются организация занятия проституцией, содержание притонов и незаконное приобретение, хранение без цели сбыта 2,18 грамма кокаина.

Объем уголовного дела, которое теперь будет рассматриваться в суде, составил 32 тома.

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