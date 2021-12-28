ГИБДД напомнила о режиме работы в новогодние выходные

09:54, 28 декабря 2021, ПАИ

Управление Госавтоинспекции Псковской области информирует псковичей о порядке предоставления государственных услуг в новогодние выходные.

Предоставление услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться в обычном режиме с 4 по 6 января 2022 года.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.