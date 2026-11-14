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Общество

Конференция об имперском величии и повседневности дореволюционной России пройдёт в Пскове

Всероссийская научно-практическая конференция «Имперское величие и повседневность в истории дореволюционной России» пройдёт в Пскове в 10–11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

Изображение предоставлено организаторами

К участию в конференции приглашаются сотрудники музеев, архивов, образовательных учреждений, а также педагоги и исследователи.

На мероприятии рассмотрят историю провинциального общества дореволюционной России, реализацию государственной политики на местах с древнейших времён до 1917 года, взаимодействие административных структур, чиновников и населения, массовые источники в истории повседневности, а также культуру и быт дореволюционной России

В конференции можно участвовать как очно, так и дистанционно.

Заявки на участие принимаются до 26 ноября в электронном виде по форме forms.pskgu.ru/forms/imperskoe-velicie-i-povsednevnost-v-istorii-dorevoliucionnoi-rossii. В ответ авторам заявок будут направлены требования к оформлению статей. По итогам конференции планируется издание сборника научных статей с индексацией в РИНЦ. Публикация для авторов бесплатная.

Отметим, организатором выступает Псковский государственный университет при поддержке Государственного архива Псковской области и Российского государственного архива древних актов.

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