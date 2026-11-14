Улицу Сельскую ремонтируют в Печорах
Ремонт улицы Сельской идёт в Печорах, сообщается в официальном канале Псковской области в мессенджере МАХ.
Вопрос ремонта этой дороги жители поднимали ранее, и теперь при содействии губернатора Михаила Ведерникова проблему удаётся решить. На недавнем личном приёме граждан, который глава региона провёл по поручению президента, местные жители снова задали вопрос о ремонте дороги.
Ремонт пройдёт в два этапа. До конца этого года подрядчик выполнит работы на участке от улицы Мира до улицы Пограничной: устроит основание дороги, уложит два слоя асфальтобетонного покрытия на площади 2,3 тысячи квадратных метров, отрегулирует люки, очистит канавы, спилит кусты и заменит водопропускную трубу.
В 2027 году работы затронут участок от улицы Юрьевской до улицы Мира: здесь также устроят основание, уложат асфальтобетон и восстановят участок тротуара.
Глава округа Валерий Зайцев держит ход работ под личным контролем и информирует жителей о ходе ремонта в своём канале в МАХ.
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