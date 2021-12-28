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Общество

Команда Псковского технического лицея стала лучшей в региональном этапе интеллектуально-киберспортивной лиги

В комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова состоялось награждение команды Псковского технического лицея за победу в региональном и зональном этапах всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (четвертый сезон школьной лиги). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В состав команды вошли ученики школы Олег Андреев, Данил Петров, Сергей Яценюк, Савва Яриза, Константин Ран, Владислав Каташов, Владимир Густов, Сергей Матвеенко, Ярослав Григорьев.

Сборная команда Псковского технического лицея заняла первое место с результатом 315 баллов по следующим видам программ: DOTA, Hearthstone, Clash Royale, «Электронные шахматы», «Поиск информации в сети Интернет».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный наградил ребят благодарственными письмами и памятными призами Федерации компьютерного спорта России. Во время общения Алексей Несмашный отметил, что это очень сильный результат: стать лучшими по Северо-Западному федеральному округу и слаженно дойти до финальной части всероссийской школьной лиги.

Отвечая на вопросы школьников, он заверил, что администрация Пскова готова оказывать всестороннее содействие в развитии компьютерного спорта в городе, а также способствовать более активному участию школ города в занятии компьютерным спортом среди современной молодёжи.

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