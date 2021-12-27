Сбор мака обернулся для жителя Печорского района уголовным наказанием

10:48, 28 декабря 2021, ПАИ

Жителя Печорского района приговорили к обязательным работам за незаконное приобретение наркотиков в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Мужчина нашел в деревне Новые Бутырки растения мака. Он собрал маковую солому общей массой 443 грамма в высушенном виде, поместил наркотическое средство в полимерный мешок и хранил у себя. Наркотик изъяли сотрудники ГКОН МО МВД России «Печорский» в ходе личного досмотра гражданина.

Печорский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.