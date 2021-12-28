РСХБ повысил ставки по вкладу «Доходный» и продлил акцию по накопительным счетам в рамках тарифного плана «Моя выгода»

10:59, 28 декабря 2021, ПАИ

С 27 декабря Россельхозбанк повышает ставки в рамках акции «Весомый процент» по вкладу «Доходный» до 0,5 п. п. Ставка при размещении на 6 месяцев составит 8%, на сроке 1 год – 8,25%, на 2 года – 8,5%. Минимальная сумма депозита – 3 тысячи рублей при открытии дистанционно и 10 тысяч рублей при обращении в офис банка.

Кроме того, продлен до 28 февраля 2022 года срок действия акции «Моя выгода» по накопительным счетам. Максимальная ставка по счету составляет 8,5% годовых. При открытии счета на любую сумму устанавливается ставка 5,5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка 8,5% действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется в конце каждого месяца, что увеличивает общую доходность счета. При этом минимальный остаток на накопительном счете не установлен.

Оформить вклад и открыть накопительный счет можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.

«Повышение ставки по вкладу «Доходный» до 8,0% при сроке размещения всего на полгода – это отличная возможность приумножить свои сбережения в относительно короткий срок. Продление специального предложения по вкладу и накопительным счетам позволит большему количеству наших клиентов воспользоваться преимуществами наших финансовых продуктов», – отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.