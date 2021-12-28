Почти 5,5 млн рублей задолжали псковские работодатели своим сотрудникам

11:02, 28 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 1 декабря 2021 года просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 5 млн 428 тысяч рублей, что на 2 млн 273 тысячи рублей, или на 72%, больше, чем на 1 ноября 2021 года, сообщает Псковстат.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 декабря 2021 года составила 206 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 26 тысяч 350 рублей.

Наибольшая просроченная задолженность по заработной плате сложилась в организациях следующих видов экономической деятельности: «Транспорт» (50,2%) и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (30,5%).