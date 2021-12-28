Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области ушла в отставку

11:21, 28 декабря 2021, ПАИ

Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Никульникова ушла в отставку, сообщается в Telegram-канале суда.

На торжественном собрании, посвящённом этому событию, председатель Арбитражного суда Псковской области Фёдор Тимаев отметил её профессиональный опыт, житейскую мудрость, жизнерадостность и поблагодарил за взаимопонимание, чуткость и отзывчивость, «способность порою в непростых жизненных ситуациях дать добрый совет и найти нужные слова».

Судьи и работники аппарата суда пожелали Ольге Никульниковой здоровья, счастья, удачи, любви и отличного настроения.