Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области ушла в отставку
Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Никульникова ушла в отставку, сообщается в Telegram-канале суда.
На торжественном собрании, посвящённом этому событию, председатель Арбитражного суда Псковской области Фёдор Тимаев отметил её профессиональный опыт, житейскую мудрость, жизнерадостность и поблагодарил за взаимопонимание, чуткость и отзывчивость, «способность порою в непростых жизненных ситуациях дать добрый совет и найти нужные слова».
Судьи и работники аппарата суда пожелали Ольге Никульниковой здоровья, счастья, удачи, любви и отличного настроения.
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