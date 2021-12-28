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В Псковской области в четыре раза выросло число детей, взятых под наблюдение с болезнями пищеварения

За последний год врачи в Псковской области взяли под диспансерное наблюдение почти 53 % ребят с выявленными заболеваниями органов пищеварения. Это почти в четыре раза превышает показатели 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

«За последний год наши врачи достигли существенных успехов в выявлении заболеваний органов пищеварения у детей в возрасте от рождения и до 17 лет. Специалисты взяли под диспансерное наблюдение почти 53 % ребят, что почти в четыре раза превышает показатель предыдущего года. За счёт раннего выявления таких патологий врачи могут практически полностью избавить пациентов от этих заболеваний, назначив соответствующую терапию. И важно, что за счёт нацпроекта ведущие медучреждения региона получили самую современную технику для обследований, что и помогло в установлении подобных диагнозов», – отметила Марина Гаращенко.

По её словам, рост показателей по числу детей с впервые выявленными заболеваниями органов пищеварения говорит о высоком качестве лечебно-профилактических мероприятий.

До участия Псковской области в нацпроекте «Здравоохранение» медицинские учреждения региона не имели широкого набора современных средств диагностики. Как уточнила Марина Гаращенко, в настоящий момент благодаря нацпроекту ведущие медицинские учреждения Псковской области оснащены самыми высокотехнологичными устройствами, позволяющими проводить осмотры и выявлять малейшие отклонения в состоянии человека.

«И это особенно важно при обследованиях детей, важно не пропустить возможные патологии. Поэтому сейчас выстроенная нами система профосмотров помогает диагностировать и лечить заболевания ещё в детском возрасте. Это касается в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, которые очень опасны, так как во взрослом состоянии могут повлечь за собой инвалидизацию или смертельный исход», – заключила Марина Гаращенко.

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