Благоустроенных в этом году общественных пространств в Псковской области на треть больше, чем в среднем по России

12:20, 28 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме ВКС принял участие в заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. В рамках мероприятия были подведены итоги работы комиссии в 2021 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» и федеральным проектам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, речь шла о федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В Псковской области для реализации этой задачи ведется активное жилищное строительство. За 2 последних года введено в эксплуатацию 3 дома общей площадью 8 тыс. кв. м. Всего расселено 9,32 тыс. кв. метров аварийной площади при планах до 2025 года включительно привести этот показатель к более чем 40 тыс. кв. метров.

По предварительным итогам года в регионе также перевыполнен план по строительству жилья. Введено свыше 300 тыс. кв. метров площадей, из которых более 230 тыс. кв. метров — результаты частного строительства.

Что касается формирования комфортной городской среды, то мероприятия федерального проекта в Псковской области полностью выполнены. Благоустроено 64 территории, в том числе 55 общественных и 9 дворовых. Отметим, что по первому показателю в Псковской области отмечается превышение среднего федерального значения на 30%. Бюджет программы в 2021 году составил порядка 160 млн рублей.

В 2022 году запланирована реализация мероприятий благоустройства на 43 общественных пространствах Псковского региона, которые были отобраны в ходе проведения Всероссийского онлайн-голосования. В настоящее время в муниципалитетах ведется подготовка дизайн-проектов и сметной документации. На реализацию мероприятий благоустройства общественных и дворовых территорий Псковской области в 2022 году планируется направить около 165 млн рублей.

Еще одно важное направление регионального развития — дорожная сфера. В 2021 году дорожный фонд Псковской области составил более 9,8 млрд рублей. Из них более 4 млрд рублей были направлены на ремонт дорог и организацию безопасного дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Еще один крупный объект — капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе. Также в уходящем году в регионе активно приводились в порядок сельские дороги и мостовые сооружения.