Опубликован режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни

12:29, 28 декабря 2021, ПАИ

Опубликован режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, 1 и 7 января все музейные объекты будут открыты с 12:00 до 17:00, 31 декабря и 6 января – с 10:00 до 16:00.

В остальные праздничные дни музейные экспозиции, крепость, музейное кафе «Блинная» и сувенирная лавка будут работать с 10:00 до 17:00. Музей истории города Печоры будет открыт с 10:00 до 18:00, музей-усадьба народа сето — с 10:00 до 17:00.

Ежедневно ждут гостей на сборные экскурсии по Изборской крепости - в 11:00 и в 14:00. 1 и 7 января экскурсии будут проводиться только про предварительной заявке. Телефон - 8 (81148) 96602, izborsk@yandex ru.

Также каждый день с 10:00 до 17:00 работает новогодняя музейная мастерская музея-заповедника.

Купить единый билет на посещение Изборской крепости и всех экспозиций можно онлайн. https://api-museum.kassy.ru/36-330/services_ex_2/