В Псковской области проходит Бал чемпионов

12:48, 28 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области проходит главное региональное спортивное событие года – Бал чемпионов, сообщает официальный telegram-канал региона.

На мероприятии отметят 167 лучших спортсменов и тренеров Псковской области, среди них – 10 чемпионов, победителей и призёров международных и европейских соревнований, десятки чемпионов России по различным видам спорта.

«Хочу каждому сказать искренние слова благодарности за то, что вопреки всем сложностям вы добиваетесь блестящих результатов и вносите свой вклад в развитие спорта», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор Псковской области отметил, что будет проработан вопрос об индексации региональных выплат для спортсменов, достигших успехов на всероссийских и международных соревнованиях.