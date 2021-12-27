В Псковской области проходит Бал чемпионов
В Псковской области проходит главное региональное спортивное событие года – Бал чемпионов, сообщает официальный telegram-канал региона.
На мероприятии отметят 167 лучших спортсменов и тренеров Псковской области, среди них – 10 чемпионов, победителей и призёров международных и европейских соревнований, десятки чемпионов России по различным видам спорта.
«Хочу каждому сказать искренние слова благодарности за то, что вопреки всем сложностям вы добиваетесь блестящих результатов и вносите свой вклад в развитие спорта», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Также губернатор Псковской области отметил, что будет проработан вопрос об индексации региональных выплат для спортсменов, достигших успехов на всероссийских и международных соревнованиях.
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