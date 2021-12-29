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Общество

Социальный проект «Твой Час»: «Народное признание» – это премия, которая должна проходить в каждом городе России

В этом году к премии «Народное признание» впервые присоединился социальный проект «Твой Час». Это бесплатное мобильное приложение в вашем кармане, которое позволяет всем нуждающимся и их близким оставлять запросы о помощи и предлагает неравнодушным людям находить наиболее подходящие по локации и интересам задания.

«Мы ведём нашу благотворительную деятельность в Пскове совсем недавно и стараемся это делать корректно, не вызывающе, и преследуем только самые положительные цели нашего пребывания в городе, — отмечает Алексей Турок — создатель и идеолог социальной цифровой платформы «Твой Час». — Поэтому для нас большая честь присоединиться в качестве партнёра к премии «Народное признание», теперь мы ещё ближе смогли познакомиться с городом и его героями».

Также Алексей Турок рассказал, что социальный проект «Твой Час» псковские организации встретили с теплом и радушием, так как ценности проекта и людей из города Пскова совпали моментально: «Псков открыт к взаимодействию с благотворительными проектами, в городе очень много добрых и неравнодушных людей».

«Узнать о премии было несложно. Это масштабное и важное событие, которое вносит вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона. Мимо такого проекта пройти сложно, а принимать в нём участие — достойно. Мы уже не один месяц ждем премию с нетерпением и воодушевлением», — подчеркивает Алексей.

К социальному проекту «Твой Час» может присоединиться каждый: обычный человек, фонд или волонтёрский отряд. Неравнодушные граждане благодаря цифровой социальной платформе могут оказать помощь людям с инвалидностью, маломобильным гражданам, пожилым людям, детям — всем, кто нуждается в помощи, и их близким. Цифровые технологии здесь выполняют свою важную роль, формируя и упрощая эти задачи понятным и современным образом.

«Конечно же, мы с особым вниманием следим за участниками в номинации «Инициатива». Нам близки их идеи, мы движемся в одном направлении. Каждый участник, как и мы, старается поддержать ту область, которая нуждается в помощи. И как приятно видеть, что это находит отклик у горожан. Такие проекты культивируют социальную ответственность к обществу, к тем незащищенным слоям населения, для которых это действительно очень важно», — подмечает Алексей.

 

 

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