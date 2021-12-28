30 базовых станций мобильной связи установили в Псковской области

14:04, 28 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области установили 30 базовых станций мобильной связи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор отметил, что в Псковской области полным ходом идёт установка вышек связи в населенных пунктах, где живет менее 100 человек. Михаил Ведерников рассказал, что в том числе вышка была установлена в посёлке Дуравино Печорского района, и добавил, что жители посёлка в прошлом году обращались к нему с просьбой помочь с телефонной связью.

Вышка в посёлке Бардово Бежаницкого района также будет установлена благодаря инициативному местному жителю, который обращался ко мне на прямую линию в прошлом году. Фундамент подготовлен, вышку планируют установить до конца этого года.

Всего в процессе установки на данный момент находится 18 вышек. В том числе в начале следующего года вышка будет поставлена в деревне Подоклинье Порховского района.

Глава региона также отметил, что полноценное оказание услуг связи этими вышками будет доступно после получения операторами разрешения на использование частот. Это произойдёт не позднее 1 июня 2022 года. После введения в эксплуатацию каждая вышка обеспечит широкополосным доступом в интернет жителей всех населённых пунктов в радиусе 4 км, устойчивой голосовой связью – в радиусе 7 км.

В регионе реализуется ещё одна программа по установке вышек связи – это федеральный проект по устранению цифрового неравенства, по которому 12 станций сотовой связи уже установлены. 3 из них в Новоржевском районе, 2 – в Бежаницком, по одной в Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском и Пыталовском районах.