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Первый умный пешеходный переход появился на улице Инженерной в Пскове

В Пскове на улице Инженерной появился первый умный пешеходный переход. Об этом Псковскому агентству информации рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«На улице Инженерной небезопасный пешеходный переход, поскольку пешеходов не видно из-за наружных труб теплосетей», - отметил Грацкий.

Как пояснил собеседник агентства, табло загорается красной надписью «Пешеход» только при приближении человека к проезжей части.

«Это не отвлекает водителей, а привлекает внимание и предупреждает о том, что там пешеход, - подчеркнул Александр Грацкий. – Это пилотный проект, такого пешеходного перехода больше нигде нет в городе».

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова добавил, что, если проект покажет свою эффективность, то подобные табло будут устанавливать и на других пешеходных переходах.

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