Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире

14:33, 28 декабря 2021, ПАИ

Последнее в этом году заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 28 декабря в 17:30.

В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. Планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ. Предполагается, что ужесточения действующих ограничений не будет. Возможны небольшие корректировки в строну смягчения.

Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».