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Общество

Внештатный нарколог Минздрава назвал лучшую закуску к алкоголю

Картофельное пюре является лучшей закуской для спиртного, поскольку оно замедляет всасывание алкоголя в кровь. Об этом рассказал во вторник главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, пишет ТАСС.

«Лучшая закуска для алкогольных напитков - картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь»,- говорится в презентации, представленной экспертом.

Брюн напомнил, что спиртное не стоит запивать газированными напитками, «поскольку углекислый газ усиливает всасываемость алкоголя в том числе», и закусывать сладостями, так как это может усилить интоксикацию и последующее похмелье.

«Основной совет, мы всегда об этом говорим: ночь на дворе, человек спит, ферментативная система на сниженном уровне, поэтому переработка алкогольных продуктов также не на высоте, поэтому алкогольные напитки должны быть слабой градусности и легкими. Мой совет очень простой - сухое белое вино меньше всего дает отрицательных эффектов», - сказал специалист.

Он также отметил, что «повышение градуса» вредно для здоровья, а отсутствие движения только усиливает опьянение, поэтому в праздники следует быть активнее - петь, танцевать, гулять, играть в снежки.

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