12 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

15:44, 28 декабря 2021, ПАИ

С 20 по 26 декабря сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 258 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Выявлено 18 административных правонарушений, изъято 12 единиц оружия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.