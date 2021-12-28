Завод «Полипласт» стал победителем регионального конкурса «Экспортер года»

16:28, 28 декабря 2021, ПАИ

За 30 лет завод «Полипласт» прошел путь от небольшой фирмы до одного из лидеров по производству гальванического и экологического оборудования в России.

Производственная площадка завода «Полипласт» включает в себя современные цеха с новейшим оборудованием. Это позволяет осуществлять полный цикл производства от простейших деталей до выпуска автоматизированных комплексов.

В этом году «Полипласт» стал победителем регионального конкурса «Экспортер года». О работе завода в видеосюжете Псковского агентства информации.