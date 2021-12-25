Мастерскую бронзового литья возрастом 3 тысячи лет обнаружили в Китае

16:38, 28 декабря 2021, ПАИ

В Китае в восточной китайской провинции Чжэцзян ученые обнаружили мастерскую по литью предметов из бронзы, возраст которой оценивается примерно в 3 тысячи лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Находка была сделана в районе деревни Тяотоу неподалеку от города Ханчжоу исследователями из местного института археологии. Специалисты предположили, что руины мастерской относятся к периоду поздней Шан (1600-1046 годы до н. э.). Раскопки в этом районе на площади около 3 тыс. кв. метров были начаты еще в июле 2020 года.

На месте руин нашли хорошо сохранившиеся формы, бронзовые изделия и слитки из этого металла, а также древесный уголь и ряд других инструментов, связанных с процессом бронзового литья. Там же были обнаружены бронзовые топоры, копья и стрелы.

Агентство пишет, что находка позволит получить больше информации для исследования культурных обменов центральных районов Китая с регионами среднего и нижнего течения реки Янцзы и другими районами периода Шан.