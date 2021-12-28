Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

17:32, 28 декабря 2021, ПАИ

Последнее в этом году заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 28 декабря.

На заседании озвучивается информация о состоянии коечного фонда, количестве тяжёлых больных, ситуации с вакцинацией.

В рамках заседания также планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ. Предполагается, что ужесточения действующих ограничений не будет. Возможны небольшие корректировки в строну смягчения.

Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».