Более 400 рейдов по соблюдению антиковидных мер пройдут в Псковской области в новогодние праздники

18:18, 28 декабря 2021, ПАИ

С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Псковской области запланировано 436 рейдов по соблюдению антиковидных мер, половина из них — с участием Роспотребнадзора. Об этом заявила председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова на заседании оперативного штаба 28 декабря.

По словам представителя регионального УМВД, всего за декабрь в регионе выявили 330 нарушений ограничений по коронавирусу, выявлено 10 фейковых сообщений в интернете. За две недели пресечена незаконная деятельность 7 кальянных, трех дискотек, 15 кафе и ресторанов, больше всего нарушений зафиксировано в Великих Луках, Псковском и Островском районах.