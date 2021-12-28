Администрация Пскова напомнила о мерах пожарной безопасности в новогодние дни

18:33, 28 декабря 2021, ПАИ

Подготовка к празднованию Нового года идет полным ходом – во многих домах уже стоят ёлки, украшенные электрическими гирляндами.

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова напоминает, что ель как настоящая, так и искусственная, может легко стать причиной пожара.

Для того чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности.

Не устанавливайте ёлку вблизи электрических, отопительных приборов и источников открытого огня (каминов, газовых плит). Надо помнить, что еловая хвоя вспыхивает мгновенно. Ель необходимо устанавливать на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка, её не следует ставить в проходах и около выходов.

При выборе искусственной ёлки безопасней отдать предпочтение моделям, имеющим противопожарную пропитку (эта информация должна быть указана на упаковке). Чтобы ёлка не могла опрокинуться, она должна быть правильно собрана и надёжно установлена, а игрушки равномерно на ней распределены. В комнате, где стоит ёлка, дети и животные должны находиться только под присмотром взрослых. Для безопасности ёлку лучше нарядить лёгкими небьющимися украшениями – бантами, шишками, шарами из стеклопластика.

Гирлянды для украшения ёлки должны быть сертифицированы, заводского изготовления и приобретены только в специализированных магазинах, а также должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки. Никогда не включайте гирлянду при наличии оголённых проводов, самодельных соединений. Элементы гирлянды не должны соприкасаться с «дождиком», потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку. В домашних условиях рекомендуется использовать украшения, в которых количество огней не превышает 50.

При малейшем подозрении на неисправность в ёлочном освещении (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение) немедленно выключите ее.

Не используйте свечи, бенгальские огни и прочие новогодние атрибуты с открытым источником огня в качестве иллюминации ели. Не украшайте елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните в единую службу спасения по телефону – 112.