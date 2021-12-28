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Пенсионеры Подберезинского дома-интерната собрали новогодние подарки детям реабилитационного центра

Пенсионеры Подберезинского дома-интерната собрали новогодние подарки детям реабилитационного центра

Подопечные Подберезинского дома-интерната решили подарить частичку своего тепла накануне Нового года детям, проживающим в Кудеверьском реабилитационном центре для семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в редакции локнянской газеты «Восход».

Дедушки и бабушки по собственной инициативе собрали деньги, чтобы порадовать ребят подарками. На эти средства сотрудники закупили сладости, фломастеры, блокнотики, а пожилые люди с большой любовью упаковали их в яркие пакеты, чтобы каждый ребёнок получил новогодний подарок.

В знак благодарности дети подарили Подберезинскому дому-интернату картину, выполненную своими руками, игру «Морской бой», а сотрудники записали видео, на котором дети читали стихи. Этот подарок растрогал до слёз пожилых людей: он напомнил им о внуках и правнуках, о прошлом, когда их собственные малыши читали стихи у наряженной ёлки.

Также подопечные дома-интерната сделали новогодние открытки и отправили в благотворительный фонд «Старость в радость» (город Псков), с которым не один год поддерживают отношения. Ежегодно на 8 Марта и 23 Февраля, а также на Новый год они получают подарки. Особенно кстати оказался подаренный фондом ноутбук, который позволяет подопечным дома-интерната принимать участие в онлайн-конкурсах: читать стихи и исполнять любимые песни. Новогодний праздник позволил ещё раз пожилым людям почувствовать, что они не одни, что есть те, кому они могут подарить частичку своей доброты и кто готов поделиться с ними своим теплом.

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