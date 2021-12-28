Microsoft изобрела складной смартфон с тремя экранами

20:47, 28 декабря 2021, ПАИ

Будущий складной смартфон Microsoft получит три дисплея. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Patently Apple.

Журналисты обнаружили изобретение компании на сайте ведомства патентов и товарных знаков США (USPTO) в конце декабря. Согласно изображениям и описанию, устройство имеет Z-образную форму и разделённый на три части корпус. Данная конструкция позволяет совмещать три экрана, каждый из которых располагается на своей стороне.

Корпус соединяется шарниром — в сложенном состоянии два экрана примыкают друг к другу, а третий выполняет функции внешнего дисплея. Диагональ общего экрана в разложенном состоянии не сообщается, но авторы отмечают, что в этом случае девайс напоминает собой планшет.

По словам журналистов, смартфон с раскладывающимися тремя экранами в один большой должен привлечь внимание пользователей, так как девайс может заменить обычный телефон и ноутбук. В линейке компании есть устройство Surface Duo, состоящее из двух половин. Девайс с тремя дисплеями авторы условно назвали Surface Trio.