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Страна и мир

Microsoft изобрела складной смартфон с тремя экранами

Новый гаджет с тремя экранами изобрели в Microsoft. Фото ixbt

Будущий складной смартфон Microsoft получит три дисплея. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Patently Apple.

Журналисты обнаружили изобретение компании на сайте ведомства патентов и товарных знаков США (USPTO) в конце декабря. Согласно изображениям и описанию, устройство имеет Z-образную форму и разделённый на три части корпус. Данная конструкция позволяет совмещать три экрана, каждый из которых располагается на своей стороне.

Корпус соединяется шарниром — в сложенном состоянии два экрана примыкают друг к другу, а третий выполняет функции внешнего дисплея. Диагональ общего экрана в разложенном состоянии не сообщается, но авторы отмечают, что в этом случае девайс напоминает собой планшет.

По словам журналистов, смартфон с раскладывающимися тремя экранами в один большой должен привлечь внимание пользователей, так как девайс может заменить обычный телефон и ноутбук. В линейке компании есть устройство Surface Duo, состоящее из двух половин. Девайс с тремя дисплеями авторы условно назвали Surface Trio.

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