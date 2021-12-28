В Порхове осудят мужчину, забившего насмерть собутыльника

21:25, 28 декабря 2021, ПАИ

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Порхова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба районной прокуратуры.

Следствие установило, что 20 октября 2021 года около 2 часов ночи житель Порхова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь вместе с потерпевшим в квартире, из личной неприязни умышленно нанёс лежащему на полу потерпевшему около 40 ударов кулаками и ногами в область тела и головы, чем причинил потерпевшему тяжкий, опасный для жизни вред здоровью, повлёкший смерть по неосторожности.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.