Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 29 декабря
29 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресам:
улица Олега Кошевого, 3,
улица Школьная, 18.
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