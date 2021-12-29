Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 29 декабря

09:09, 29 декабря 2021, ПАИ

29 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить по адресам:

улица Олега Кошевого, 3,

улица Школьная, 18.