Женщину госпитализировали после наезда автомобиля в Порховском районе
Женщину госпитализировали с травмами в результате наезда автомобиля в Порховском районе, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».
Авария произошла 29 декабря рано утром в деревне Полоное около дома №2 на улице Аудрини.
По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
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Фото: газета "Порховский вестник"
В результате наезда женщина получила серьёзные травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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