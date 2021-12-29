Женщину госпитализировали после наезда автомобиля в Порховском районе

09:15, 29 декабря 2021, ПАИ

Женщину госпитализировали с травмами в результате наезда автомобиля в Порховском районе, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».

Авария произошла 29 декабря рано утром в деревне Полоное около дома №2 на улице Аудрини.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"

















В результате наезда женщина получила серьёзные травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.