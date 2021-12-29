Певица из Сибири сняла клип в Пскове

09:59, 29 декабря 2021, ПАИ

Певица из Новосибирска Машани, ставшая знаменитой после хита «Мой милый Путин», решила посвятить новую песню Александру Невскому, пишет издание vn.ru. В Youtube появился новый клип девушки, съёмки которого проходили в Пскове и Новосибирске.

«Мечи и прочее оружие взяла у новосибирских ребят, которые занимаются исторической реконструкцией. В роли Невского – житель Пскова Юрий Степанов. Он непрофессиональный актер», — уточнила Мария Якушева, известная как Машани.

По её словам, песню, посвященную Александру Невскому, она решила написать еще в сентябре, когда в России широко отмечалось 800-летие со дня его рождения.

Идея клипа, над которым артистка работала в течение трех месяцев, полностью принадлежит Машани. Девушка предупредила, что текст для нее «нетипичный» — пришлось посидеть, подумать, чтобы он соответствовал старославянскому языку. «В музыке и костюмах тоже присутствует древнерусский стиль, что было не так просто сделать», — рассказала Машани.