Спиртное и продукты пытались украсть двое псковичей из магазина на Рижском проспекте
В Пскове сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержаны подозреваемые в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
28 декабря в 17:57 экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали двух граждан 29 и 26 лет, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки и продукты питания, при этом, не заплатив за них.
По факту кражи проводится проверка.
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