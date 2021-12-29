Спиртное и продукты пытались украсть двое псковичей из магазина на Рижском проспекте

10:32, 29 декабря 2021, ПАИ

В Пскове сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержаны подозреваемые в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

28 декабря в 17:57 экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали двух граждан 29 и 26 лет, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки и продукты питания, при этом, не заплатив за них.

По факту кражи проводится проверка.