Дед Мороз спецназначения поздравил воспитанников печорского центра помощи детям

11:07, 29 декабря 2021, ПАИ

В преддверии Нового года в Псковской области росгвардейцы продолжают проводить праздничные мероприятия для детей. Накануне Нового года, в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения», военнослужащие и сотрудники регионального Управления Росгвардии посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили им подарки.

«Каждый ребенок должен помнить, что мы всегда рядом. Желаю вам в преддверии праздника неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, побольше улыбок, а преподавательскому составу учреждения – успеха, энтузиазма и творческого вдохновения», – отметил офицер управления Росгвардии по Псковской области.

В завершение мероприятия заместитель директора ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» Галина Печникова выразила благодарность гостям за оказанную помощь и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.